結業潮｜花園餐廳堅尼地城店貼「內部裝修」告示 月內3店連環停業

有網民周二（9月28日）於Facebook群組「西環變幻時」發帖，指發現花園餐廳位於堅尼地城石山街的分店門前貼出「內部裝修」告示，樓主寫道：「完了吧，如無意外？#花園餐廳」，惹起網民熱議。有人留言指估計恐是結業，「好大機會，根本冇客」、「都估佢頂唔得幾耐」，亦有人透露早前晚市光顧時僅見數枱客，認為餐廳性價比不俗，「不過時代過咗就追唔番」。Facebook群組「西環變幻時」9月中有網民曾留言，「鍾意食花園餐廳嘅好快啲食多幾餐」，他指該店聲稱因「網絡故障」只收現金，「不太好嘅預感」，有網民回應「職員話做埋今個月(9月)，最多撐到下個月(10月)就唔做啦」。