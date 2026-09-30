結業潮｜花園餐廳堅尼地城店貼「內部裝修」告示 月內3店連環停業

老牌港式扒房花園餐廳再傳出有分店停業。繼9月初觀塘康寧道分店及近日銅鑼灣金百利廣場分店相繼貼出「暫停營業」告示後，位於堅尼地城石山街分店門前貼出「內部裝修」告示，未有交代復業日期，該分店電話未有人接聽。
有網民周二（9月28日）於Facebook群組「西環變幻時」發帖，指發現花園餐廳位於堅尼地城石山街的分店門前貼出「內部裝修」告示，樓主寫道：「完了吧，如無意外？#花園餐廳」，惹起網民熱議。有人留言指估計恐是結業，「好大機會，根本冇客」、「都估佢頂唔得幾耐」，亦有人透露早前晚市光顧時僅見數枱客，認為餐廳性價比不俗，「不過時代過咗就追唔番」。Facebook群組「西環變幻時」9月中有網民曾留言，「鍾意食花園餐廳嘅好快啲食多幾餐」，他指該店聲稱因「網絡故障」只收現金，「不太好嘅預感」，有網民回應「職員話做埋今個月(9月)，最多撐到下個月(10月)就唔做啦」。
翻查資料，花園餐廳於1963年創立，是著名「豉油西餐」代表，承載著一代港人的集體回憶，高峰期在港九新界設有逾10間分店，單是在旺角便有5間分店，惟近年分店不斷收縮。根據OpenRice資料，目前僅餘4間分店，分別位於旺角銀行中心、西洋菜南街、太子、北角及堅尼地城，堅尼地城店是否結業有待進一步確認。花園餐廳觀塘康寧道分店早前被指欠租，業主入稟高等法院追討欠款和利息，合共207.5萬元，並要求花園餐廳把舖位交吉。