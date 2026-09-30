調整美心業務　星巴克特許經營權業務移交至DFI零售旗下

DFI零售集團與香港食品有限公司周三（30日）宣布，雙方就各自在美心食品旗下附屬業務的持股達成協議，美心旗下星巴克特許經營業務Coffee Concepts 的所有權益將移交至集團旗下管理。

該星巴克特許經營業務在亞洲7個市場營運逾1,100間咖啡店，涵蓋泰國、香港、澳門、越南、新加坡、柬埔寨及老撾。DFI零售表示，致力投資並與星巴克攜手合作，通過進一步提升旗下各營運市場的顧客及夥伴體驗，加速推動其特許經營業務發展，擴大星巴克品牌的影響力。

香港食品將成為美心的唯一股東，繼續在內地、香港、澳門、泰國、越南等市場營運，並拓展其逾1,000間餐廳及餅店的業務組合。