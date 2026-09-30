調整美心業務　星巴克特許經營權業務移交至DFI零售旗下

DFI零售集團與香港食品有限公司周三（30日）宣布，雙方就各自在美心食品旗下附屬業務的持股達成協議，美心旗下星巴克特許經營業務Coffee Concepts 的所有權益將移交至集團旗下管理。
該星巴克特許經營業務在亞洲7個市場營運逾1,100間咖啡店，涵蓋泰國、香港、澳門、越南、新加坡、柬埔寨及老撾。DFI零售表示，致力投資並與星巴克攜手合作，通過進一步提升旗下各營運市場的顧客及夥伴體驗，加速推動其特許經營業務發展，擴大星巴克品牌的影響力。
香港食品將成為美心的唯一股東，繼續在內地、香港、澳門、泰國、越南等市場營運，並拓展其逾1,000間餐廳及餅店的業務組合。
在業務調整完成後，星巴克特許經營業務及美心食品的日常營運將維持不變。另外，香港食品有限公司、DFI零售，以及怡和集團將繼續在採購、供應鏈等領域保持戰略合作夥伴關係，並期待在未來多年繼續合作。
DFI 零售行政總裁貝思哲（Scott Price）表示，星巴克特許經營業務移交至集團，是集團從投資組合公司轉型為專注營運公司這一重要戰略部署中的關鍵里程碑。
香港食品及美心食品主席兼董事總經理伍偉國表示，公司衷心感謝DFI零售集團及怡和集團數十年的合作情誼。
怡和執行主席Ben Keswick表示，美心業是怡和團最長久、最重要的合作夥伴關係之一。能夠與伍氏家族及香港食品攜手合作多年，深感榮幸並期待繼續並肩同行，同時透過DFI零售支持星巴克特許經營業務的持續增長。