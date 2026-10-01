內地大行擠壓本地券商空間？ 陳志華：跨境業務及細分市場服務可互補

香港證券及期貨專業總會會長陳志華接受本報訪問時表示，跨境業務及細分市場服務可互補。(林俊源攝)

他解釋，大型機構拓展海外市場時，往往需要本地券商提供市場接入、交易執行和客戶對接；不少本地券商已轉向中東和中亞市場，可連接內地資金與海外投資，近期就有券商帶領內地資金在非洲肯尼亞完成一個機場項目；中小券商服務本地高增值客戶和家族辦公室時，較具靈活和貼身服務優勢。

內地大型金融機構來港發展業務，為本地中小券商帶來壓力和機遇。香港證券及期貨專業總會會長陳志華接受本報訪問時表示，大型機構資本實力雄厚，技術能力方面有明顯優勢。本地中小券商可以在跨境業務本地執行、細分市場服務以及財富管理及家族辦公室領域，實現互補合作。

陳志華寄語業界人士秉持專業、創新與團結的精神，「無論市場怎樣變，專業標準和職業操守始終是我們最寶貴的資產，使香港能夠在國際舞台上佔有一席之地」。

另外，政府早前公布首份五年規劃，陳志華指規劃整體方向清晰、覆蓋面大，「金融+」是一大突破，圍繞科技創新、貿易、綠色發展、知識產權、航運和民生六大板塊。他認為，「金融+」開拓了證券界業務邊界，從傳統股票和債券市場擴展至碳市場、供應鏈金融和跨境風險管理等新領域。