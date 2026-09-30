新世界去年經常性營運淨溢利22億元 3年來首次轉虧為盈

新世界發展(017)今日(30日)公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔虧損擴大至281.49億元，去年同期則為163.02億元。期內虧損亦擴大至268.18億元，去年同期為163.57億元，主要由於11 SKIES項目相關之非現金耗蝕虧損及撥備所致。撇除非現金耗蝕虧損、撥備及其他虧損後，經常性營運淨溢利為22.28億元，為過去數個財政年度以來首次轉虧為盈。至於核心經營溢利為77.02億元，按年增28%；不派末期息。
至於期內收入按年跌28%，至199.92億元。毛利按年降19%，至94.26億元。毛利率則由42%升至47%。
可動用資金共約330億 總債務1433億
新世界表示，期內可動用資金合共約330億元，包括現金及銀行結餘約170億元，以及可動用的銀行貸款約160億元。總債務約1,433億元，於2026財年減少約27億元。淨債務約1,263億元，於2026財年增加62億元。淨負債比率為68.3%，較2025年6月底時增加10.2%。總融資成本按年下降15%，至63億元。
來自物業發展項目及資產出售的應佔合約銷售合共約296億元，香港應佔合約銷售約221億元，主要來自住宅項目，包括柏傲莊 III、滶晨、滶薀、天御及柏蔚森。中國內地應佔合約銷售額約68億元人民幣，以大灣區為首的南部地區貢獻最大，佔比約53%。
新世界發展今日收市報6.05元，升0.9%或0.055元，成交金額7,150萬元。