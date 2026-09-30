新世界去年經常性營運淨溢利22億元 3年來首次轉虧為盈

新世界發展(017)今日(30日)公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔虧損擴大至281.49億元，去年同期則為163.02億元。期內虧損亦擴大至268.18億元，去年同期為163.57億元，主要由於11 SKIES項目相關之非現金耗蝕虧損及撥備所致。撇除非現金耗蝕虧損、撥備及其他虧損後，經常性營運淨溢利為22.28億元，為過去數個財政年度以來首次轉虧為盈。至於核心經營溢利為77.02億元，按年增28%；不派末期息。

至於期內收入按年跌28%，至199.92億元。毛利按年降19%，至94.26億元。毛利率則由42%升至47%。