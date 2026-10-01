DFI零售與美心分家 接手星巴克 售美心予伍氏家族

惠康母公司DFI零售集團與伍氏家族旗下香港食品有限公司昨宣布，雙方就各自在美心食品有限公司及旗下附屬業務的持股達成協議。DFI零售集團間接持有的美心五成權益，將售予伍氏家族成其全資公司；同時從美心購入星巴克於亞洲七地的經營權。DFI預計從交易淨取回約3.4億美元資金，擬將股息派發率提高至80%。

此次業務調整須待慣常交割條件達成後方可完成，預計將於明年第一季底前落實。待業務調整完成後，即意味著DFI零售退出長達54年的美心食品持股，香港食品有限公司將成為美心的唯一股東。