DFI零售與美心分家 接手星巴克 售美心予伍氏家族

惠康母公司DFI零售集團與伍氏家族旗下香港食品有限公司昨宣布，雙方就各自在美心食品有限公司及旗下附屬業務的持股達成協議。DFI零售集團間接持有的美心五成權益，將售予伍氏家族成其全資公司；同時從美心購入星巴克於亞洲七地的經營權。DFI預計從交易淨取回約3.4億美元資金，擬將股息派發率提高至80%。
此次業務調整須待慣常交割條件達成後方可完成，預計將於明年第一季底前落實。待業務調整完成後，即意味著DFI零售退出長達54年的美心食品持股，香港食品有限公司將成為美心的唯一股東。
根據此次業務調整，美心旗下星巴克特許經營業務Coffee Concepts的所有權益將移交至DFI零售集團旗下，由DFI零售集團管理。該星巴克特許經營業務在亞洲七個市場營運逾1,100間咖啡店，涵蓋泰國、香港、澳門、越南、新加坡、柬埔寨及老撾。
至於香港食品有限公司將成為美心的唯一股東。透過美心，該公司將繼續在內地、香港、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及柬埔寨等市場營運，並拓展其逾1,000間餐廳及餅店的業務組合，以及持續投資於人才、能力建設及顧客服務，支持集團的未來發展。
香港食品將成美心唯一股東
業務調整完成後，星巴克特許經營業務及美心食品有限公司的日常營運將維持不變。此外，香港食品有限公司、DFI零售集團及怡和集團將繼續在採購、供應鏈、物業、數碼及yuu獎賞計劃等領域保持戰略合作夥伴關係，並期待在未來多年繼續合作。
美心品牌創立於1956年。1972年美心成為香港食品有限公司與怡和集團的合資企業；過去40年間，怡和集團透過DFI零售集團持有相關權益。多年來，美心已成為亞洲最大的餐飲集團之一。