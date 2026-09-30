新世界黃少媚：交還11 SKIES予機管局「解決一個重大問題」 確認虧損逾183億

新世界發展(017)執行董事兼行政總裁黃少媚於業績會上表示，集團與機管局就11 SKIES達成協議，直言是「解決一個重大嘅問題」，除了為集團下個階段發展踏出重要一步外，亦有利11 SKIES的未來發展，交予機管局是合適的方案，相信可帶來協同效應。 11 SKIES於簽訂終止契約後，新世界錄得淨虧損約183.215億元，當中包括就已提供的建築服務所產生的建築收入相關的合約資產及預付款項的減值虧損約147.22億元，提前終止費23億元，就移交前工程及移交後工程之撥備約10.495億元，須於終止日期支付，以及虧損約2.5億元，即周大福企業向機場管理局授出的購股權的公平值。

新世界指，根據終止契據，集團將向機管局支付現金補償，有關款項將以內部財務資源支付。終止事項減少集團就該項目的未來財務承擔，且不會於預測期間內對其財務狀況造成重大不利影響。管理層認為，確認上述減值耗蝕及其他撥備屬恰當，原因是有關金額反映根據協議終止11 SKIES合約的成本。其他撥備乃根據日期為2018年5月30日的原11 SKIES合約所載條款及條件，以及於年結日已存在的事實及情況確認。 2027 年 4 月將 11 SKIES 項目交還予機管局 於今年9月30日，集團與機管局訂立終止契據，據此，雙方同意提前終止11 SKIES合約。就有關終止而言，集團已同意於2027年4月1日將11 SKIES項目交還予機管局。機管局已同意，自終止日期起，不可撤回及無條件地解除本集團因11 SKIES合約產生或與之相關的任何及所有申索及責任。機管局進一步同意，於終止日期解除本集團根據11 SKIES合約向機管局提供的所有履約保證。

機管局獲授權可收購周大福企業所持新世界股權 集團獲公司主要股東周大福企業告知，在終止11 SKIES合約的同時，周大福企業已向機管局授予一項期權。據此，機管局可向周大福企業收購其所持有的公司股份。授予期權的代價為1港元，該期權僅可行使一次，並須就全部期權股份行使，行使期為終止日期起計三年內。僅在行使期權及完成有關交易不會導致以下情況的前提下，方可行使期權及完成有關交易，周大福企業持有公司股份或投票權低於30%；及機管局或周大福企業以外的任何人士成為公司的單一最大股東。

行使價相等於提前終止費的金額，周大福企業已向公司表示，其有意繼續作為公司的單一最大股東，並歡迎機管局對公司作出任何投資。

集團須於終止日期向機管局支付23億元的提前終止費，並須就該發展項目於協定範圍內提供若干工程及服務，而機管局毋須就此承擔任何費用，惟有關工程及服務的成本總額不得超過10.495億元。倘機管局提出要求，集團須按本集團與機管局可能協定的條款提供物業管理服務，服務期最遲不得超過終止日期後5年，而機管局須支付相等於該等服務成本的費用。此外，本集團已同意於終止後，按本集團與機管局可能協定的條款營運11 SKIES項目內兩項娛樂設施。