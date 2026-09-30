新世界：北都區內持逾千呎農地儲備 首個項目粉嶺馬適路涉2300伙

政府於新一份《施政報告》加快推動北部都會區發展，新世界發展(017)於業績報告中指出，於今年6月30日，集團於新界持有待更改用途的農地儲備，應佔土地面積約1,240萬方呎，其中約1,030萬方呎位於北部都會區內。推動農地儲備轉換是集團的關鍵策略，以有效降低平均地價成本及資本開支，同時釋放其農地潛在價值。 新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚於業績會上表示，集團於2027財年內，計劃推出與招商蛇口工業區控股股份合作發展、位於粉嶺馬適路項目，為集團首個北部都會區發展項目，預計提供2,300伙，並設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬方呎。

至於集團於北都第二個住宅項目、元朗南項目第1期，由集團與華潤置地(海外)合作發展，於期內亦取得進一步進展。其中，元朗南項目第2期已於今年6月獲得重要規劃審批，目前預計將於2030年竣工。另外，永寧村項目的用地改劃作住宅用途已於今年5月獲批。 新世界指，已轉換及計劃轉換的農地儲備預期可提供約1,060萬方呎樓面面積，當中約340萬方呎樓面面積屬短期發展項目(包括已換地項目)，餘下約720 萬方呎樓面面積則屬中長期發展項目。集團預期將於未來1至2年內完成多個位於北都項目的補地價程序，當中包括永寧村、欖口村、元朗南第2期及龍田村第5期，以及大樹下東路，並包括位於西貢的沙下第1期及第2期。有關項目預期可提供約290萬方呎的應佔樓面面積。