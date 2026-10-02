港股上季跑贏亞太 分析料第四季北水有支撐 恒指24000至28000點波動 美債息高企為最大風險

回顧第三季，港股7月受惠於估值窪地與科技股強漲，大升逾3,000點，成為全季上升主要動力。中美關係緩和及市場憧憬企業合作，創新醫藥股9月領漲大市，藥明生物(2269)全季升62%，為表現最佳藍籌；華虹宏力(1347)跌51%，淪為最差藍籌。

港股第三季先升後回，恒指連跌兩個月仍累升1,732點或7.6%，收報24,613點，跑贏亞太區主要股市；國指則累升661點或8.8%，兩大指數均扭轉連續三季跌勢；惟科指持續疲弱。踏入第四季，分析認為內地刺激經濟措施及北水持續流入將提供支撐，惟須警惕美國長期債息高企。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股第四季走勢改善，有望延續升幅，主要因為內地為保經濟增長目標，繼續推出刺激措施，為市場打下較強信心基礎。他預計恒指波動區間為24,000至28,000點。

但他提醒，須關注美國長期債息持續偏高、美國加息步伐及中東局勢等外圍因素。他認為，港股第四季面臨的最大風險是美國債息持續偏高；若債息繼續創新高，有機會令環球股市資金被抽至債市，對全球股市帶來動盪。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬亦指出，美國長短債息持續走高，且美國聯儲局年內甚至明年可能繼續加息，在現金流折現模式下，資產價格普遍受壓。美國關稅貿易戰後，全球貿易夥伴以往行之有效的共生關係不再，各地央行減持美元美債，令全球投資的股匯債商品平衡改變。兩者互為相關，全球風險資產難免受壓、波動趨增，港股亦不例外。