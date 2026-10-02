恒生指數半日跌648點　失守兩萬四　滙控跌近5%(更新)

美國上星期新申領失業救濟人數減少1,000人，減至19.7萬人，創近57年新低，低於市場預期。美國債息由高位回落，美股三大指數先跌後回穩。恒指在10月首個交易日受壓，今早（2日）裂口低開513點，報24,099點。大市裂口低開後，隨即跌幅擴大，失守兩萬四關口，曾跌747點，低見23,865點，半日跌648點，報23,964點，成交839.61億元。國指跌193點，報8,026點；科指跌104點，報4,149點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.09%，報422元；美團（3690）跌2.16%，報70.15元；京東（9618）跌2.01%，報102.2元；阿里巴巴（9988）跌2.25%，報104.2元；百度（9888）跌3.09%，報83.15元；小米（1810）跌4.52%，報24.1元；快手（1024）4.4%，報29.58元；網易（9999）跌2.96%，報186.9元。