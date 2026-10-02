恒生指數跌640點　失守兩萬四　滙控跌逾5%(更新)

美國上星期新申領失業救濟人數減少1,000人，減至19.7萬人，創近57年新低，低於市場預期。美國債息由高位回落，美股三大指數先跌後回穩。恒指在10月首個交易日受壓，今早（2日）裂口低開513點，報24,099點。大市裂口低開後，隨即跌幅擴大，失守兩萬四關口，曾跌747點，低見23,865點，半日跌648點，報23,964點。大市午後維持逾600的跌幅，爭持在兩萬四關之下，最終跌640點，收報23,972點，成交1,458.04億元。國指跌189點，報8,030點；科指跌95點，報4,157點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.27%，報421.2元；美團（3690）跌2.09%，報70.2元；京東（9618）跌1.34%，報102.9元；阿里巴巴（9988）跌2.06%，報104.4元；百度（9888）跌3.03%，報83.2元；小米（1810）跌3.96%，報24.24元；快手（1024）4.4%，報29.58元；網易（9999）跌3.32%，報186.2元。