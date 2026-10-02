玩具反斗城宣布撤出日本　業務售予Donki母企

玩具反斗城亞洲指，在過渡期間的首要工作為確保員工獲得充分支援，公司將與泛太平洋國際緊密合作，促使業務平穩過渡，並於整個過程中適時與日本員工溝通及提供適切支援。相關交易仍須待達成慣常成交條件及取得其他所需批准後方告完成，並將於日本民事再生程序下進行。

玩具反斗城亞洲周四（1日）宣布，就轉讓日本業務予Don Don Donki的母公司泛太平洋國際旗下聯屬公司簽訂最終協議。待業務轉讓完成後，日本業務將於泛太平洋國際集團旗下繼續營運。在交易完成前，預期日本門店將照常營業，客戶服務維持全面運作。

日本以外業務不受影響

玩具反斗城亞洲在日本以外地區的所有業務，包括門店、電子商貿平台、供應鏈運作及合作夥伴關係等，均不受本交易所影響，並將維持正常運作。

玩具反斗城亞洲署理聯席首席執行官歐衍基及梅象年表示，日本團隊多年來一直是玩具反斗城大家庭在亞洲區的重要一員。這次交易標誌着日本業務邁向新階段，同時亦讓玩具反斗城亞洲能夠更專注把握區內的重要發展機遇。

據報收購價100億日圓

雖然玩具反斗城亞洲沒有公布交易的作價。據日媒早前報道，泛太平洋國際收購作價約100億日圓，收購玩具反斗城在日本約150間門店，並繼續聘用日本玩具反斗城的員工，而門市短期內將保留原名，並在未來會逐步重塑品牌。