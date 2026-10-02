FM財自 | 恒指第四季首個交易日向下

國慶長假後復市，港股受外圍壓力衝擊，恒指低開513點，早段一度跌逾3%，低見23865點，午前跌幅仍近2.7%，失守24000點關口。科指在長假前微彈一日後再挫。 拖累大市的主要是權重股，如滙控、友邦，兩股按估算合共拖低恒指逾160點，是今日最大跌點來源；阿里、騰訊、小米亦見回吐。內銀股跌幅約1.4%至2.3%，拖累有限。 外圍方面，美國10年期債息10月1日一度逼近5.34%，30年期債息收報5.60厘，布蘭特油價大漲4.4%。聯儲局官員暗示不急於10月加息，市場預期機率降至約28%，但今晚公布的美國9月非農就業數據，仍是短線變數。

第四季首個交易日已受當頭一棒 回顧第三季，恒指由6月底22881點升至9月底24613點，季內升約1732點或7.57%。7月恒指大升13.13%，資金由擁擠的AI硬件股撤出，轉入消費、銀行及資源股，美團、小米、比亞迪、京東等升幅介乎28%至35%。8月微跌1.23%，恒指一度突破26000點後遇阻，下旬聯儲局主席沃什發表鷹派言論，加息預期升溫，科網股回調；建滔積層板(1888)憑覆銅板加價急升57.6%。9月下跌3.73%，恒生科技指數月內挫7.92%。聯儲局9月17日加息25基點至3.75%至4.00%，美債息創多年新高，美伊衝突推油價升穿100美元，AI板塊降溫，智譜(2513)9月累跌逾四成。

熱門股方面，聯想(0992)第三季累升約50%，今日回落約1.3%；建滔積層板逆市升約2%，長飛光纖光纜(6869)升約2%，9月底曾因擴產憂慮急跌，智譜則跌3%至4%。 市場原本普遍預期第四季恒指向上，在24000點至28000點區間上落，但首個交易日已受當頭一棒。美債息高企是市場關注焦點，後市需留意非農數據。技術分析方面，10天及20天線成為恒指上方阻力，亦可作為好淡分界線。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。