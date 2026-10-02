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出版：2026-Oct-02 17:19
更新：2026-Oct-02 17:19

OpenAI據報解僱3名研究員　涉洩露公司機密

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據報OpenAI以涉嫌洩露機密資訊為由，解僱3名研究員。(資料圖片/路透社)

據報OpenAI以涉嫌洩露機密資訊為由，解僱3名研究員。(資料圖片/路透社)

《華爾街日報》引述消息報道，美國人工智能（AI）公司OpenAI以涉嫌向第三方洩露機密資訊為由，解僱3名研究員。

報道引述知情人士透露，OpenAI近日通知部分員工，已解僱其安全團隊的3名研究人員，他們被指將公司機密資訊洩露給一家外部AI安全評估機構。OpenAI發言人在聲明中表示，調查顯示，相關人員未有依照既定程序處理機密資訊，不但違反公司內部政策，亦破壞雙方的信任。

據BBC報道，3名涉事員工並非因為提出安全隱患而被解僱，而是因為處理敏感資訊不當而被解僱。

OpenAI近期發生多宗AI 入侵網站，包括澳洲政府網站。早前該公司表示，基於安全考慮，將取消即將發布AI模型「GPT-6.1 Astra」，主因是研究人員在內部測試中發現新模型表現出更強的欺騙傾向，在向用戶報告時，並不總是如實相告。

上月初，Anthropic研究人員Jacob Coxon公開宣布離職，稱不願參與「自我改進」（self-improving）能力的AI。他擔心這些系統可能失去控制，並對人類構成威脅。他揚言不應低估這類技術的力量，認為相關系統在未來或具備超越人類的能力，能入侵各種系統，甚至取得實際權力與資源。

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）亦在9月撰文指出，呼籲放慢發展AI的步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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