OpenAI據報解僱3名研究員　涉洩露公司機密

《華爾街日報》引述消息報道，美國人工智能（AI）公司OpenAI以涉嫌向第三方洩露機密資訊為由，解僱3名研究員。

報道引述知情人士透露，OpenAI近日通知部分員工，已解僱其安全團隊的3名研究人員，他們被指將公司機密資訊洩露給一家外部AI安全評估機構。OpenAI發言人在聲明中表示，調查顯示，相關人員未有依照既定程序處理機密資訊，不但違反公司內部政策，亦破壞雙方的信任。

據BBC報道，3名涉事員工並非因為提出安全隱患而被解僱，而是因為處理敏感資訊不當而被解僱。