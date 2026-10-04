國慶黃金周｜陳茂波：入境處料黃金周約129萬內地旅客訪港

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，國慶黃金周首三天已有超過73.2萬內地旅客人次訪港，按年升8.4%。不少旅遊區的食肆和商鋪，生意錄得增長。入境處預計，整個黃金周將有約129萬內地旅客訪港，日均人次按年上升逾5%。 陳茂波表示，香港金融市場持續活躍。今年首九個月港股平均每日成交額2,729億元，按年升6.4%；新股市場首九個月共有116家企業在港上市，集資額逾3,880億元，按年升逾一倍並超越去年全年總額。過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度有顯著增幅，且有當地家族企業正把投資組合擴展至科技、物流和資本市場等。然而，美國長期債息升至二十四年高位，港股氣氛難免受到影響。

陳茂波推中東合作新機遇 陳茂波續指，中東經濟體近年的重點投資主題包括基建、人工智能與數字化、醫療健康、工業自動化與機器人、新消費模式、可再生能源及新材料等。面對地緣政治問題，為建立戰略性的物資和商品庫存、維持穩定供應，當地的商界正探討投資倉儲物流業。香港在這方面有豐富經驗，正是其希望探討合作的伙伴之一。在亞投行年會中，陳茂波以香港的數字公共基建作主旨演講，介紹香港在身分認證、電子支付和數據交換方面的經驗。亦分享了在人工智能應用和風險治理方面的做法。