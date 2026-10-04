港投公司│陳家齊：逾30家被投企業 擬今年內申請在港上市

港投公司行政總裁陳家齊出席一個電台節目時表示，港投公司每1港元的投資，平均已帶動超過8元長期資本跟投。她表示，「投早投小」是港投公司的核心策略，一般會跟隨國家和香港發展大局。她續指港投公司屬耐心資本，並非著眼於短期市場波動，若資本在市場上進進出出，國際認受性不會強，優秀創科企業和人才亦不會期盼有關資本。

港投公司設立離岸人民幣創投基金，且該基金已開始投資，參與人工智能及腦機介面等項目。另有中東的投資者，表示有意加入。陳家齊續指，本港在離岸人民幣發展扮演重要角色。她又認為若要豐富整個創投、創科生態圈，亦要豐富金融架構，因此將構建債券投資，並會與本港不同銀行合作，詳情稍後公布。