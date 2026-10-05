港股10月開局失二萬四 北水回歸與政策憧憬或助技術反彈 本周美息走向成關鍵

上周港股下跌的核心癥結在於流動性真空。上周五大市成交不足1,500億元，較暢旺期的逾3,000億元縮減過半，導致少量拋壓即被成倍放大，最終釀成金融股領跌的踩踏式拋售。分析指，今年上半年南向交易日均成交1,231億元，佔港股總成交21.8%；隨著北水資金恢復交易，行情有望回歸基本面。分析料，恒指短線阻力在24,200點附近，23,800點是本周重要支持關口，若能守穩，有望出現階段性回升。

美聯儲上月啟動加息以壓制輸入性通脹。而最新公布的美國9月非農就業數據僅新增2.9萬個職位，大幅低於市場預期；加上近日美聯儲官員表態不急於再次調整利率，降低美聯儲本月加息概率。分析料，美聯儲難以在本月連續加息，基準情形下料12月再次加息。而本周市場關注聯儲局9月會議紀要及官員表態，進一步確認利率路徑。

美非農就業數據低於市場預期

美國長期國債收益率升至24年高位，外部利率環境持續壓制港股估值。本周美國、英國和日本均進行長期國債拍賣，市場關注需求是否足夠，若拍賣表現疲軟，可能進一步推高全球收益率與融資成本。若美債收益率回落，有助緩解港股估值壓力。由於短期市場承壓，市場人士建議採取「紅利底倉+AI進攻」配置策略。