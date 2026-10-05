恒生指數升68點　重上兩萬四　聯想升近半成(更新)

美國9月非農業職位增幅少過預期，市場料聯儲局大機會本月不加息，美股三大指數造好。恒指在10月首個交易日挫640點、再跌穿兩萬四關後，今早（5日）繼續受壓，低開8點，報23,963點。大市低開後，走勢隨即向下，跌幅一度擴大至136點，低見23,835點，其後跌幅逐步收窄，曾轉升33點，見24,005點，半日跌20點，報23,952點。大市午後初段繼續受壓，在23950點爭持後，大市開始發力，逐步收窄跌幅，再度轉升，在尾市再「拗腰」升，最終升68點，收報24,040點，以全日高位收市，兼重上兩萬四關，欠北水下成交981.02億元。國指升21點，報8,051點；科指升25點，報4,183點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.43%，報423元；美團（3690）升0.64%，報70.65元；京東（9618）跌0.49%，報102.4元；阿里巴巴（9988）升0.96%，報105.4元；百度（9888）升0.24%，報83.4元；小米（1810）跌1.49%，報23.88元；快手（1024）跌0.27 %，報29.5元；網易（9999）跌0.32%，報185.6元。
聯想（992）升4.66%，報35.92元。
港鐵公司（066）就高鐵香港段工程延誤，向政府支付22.5億元，股價跌3.41%，報30.6元。
滙控（005）升0.27%，報149.9元。友邦（1299）跌0.36%，報68.95元。
泡泡瑪特（9992）升0.47%，報149.9元。