恒生指數升68點　重上兩萬四　聯想升近半成(更新)

美國9月非農業職位增幅少過預期，市場料聯儲局大機會本月不加息，美股三大指數造好。恒指在10月首個交易日挫640點、再跌穿兩萬四關後，今早（5日）繼續受壓，低開8點，報23,963點。大市低開後，走勢隨即向下，跌幅一度擴大至136點，低見23,835點，其後跌幅逐步收窄，曾轉升33點，見24,005點，半日跌20點，報23,952點。大市午後初段繼續受壓，在23950點爭持後，大市開始發力，逐步收窄跌幅，再度轉升，在尾市再「拗腰」升，最終升68點，收報24,040點，以全日高位收市，兼重上兩萬四關，欠北水下成交981.02億元。國指升21點，報8,051點；科指升25點，報4,183點。