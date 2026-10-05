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出版：2026-Oct-05 10:23
更新：2026-Oct-05 12:21

恒生指數半日反覆跌20點　京東小米跌逾1%　聯想升近半成(更新)

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恒生指數低開8點，報23,963點。(資料圖片)

恒生指數低開8點，報23,963點。(資料圖片)

美國9月非農業職位增幅少過預期，市場料聯儲局大機會本月不加息，美股三大指數造好。恒指在10月首個交易日挫640點、再跌穿兩萬四關後，今早（5日）繼續受壓，低開8點，報23,963點。大市低開後，走勢隨即向下，跌幅一度擴大至136點，低見23,835點，其後跌幅逐步收窄，曾轉升最多33點，高見24,005點，半日跌20點，報23,952點，成交545.98億元。國指升不足1點，報8,030點；科指升11點，報4,169點。

科技股普遍低開，騰訊（700）升0.33%，報422.6元；美團（3690）跌0.21%，報70.05元；京東（9618）跌1.65%，報101.2元；阿里巴巴（9988）升0.96%，報105.4元；百度（9888）無升跌，報83.2元；小米（1810）跌1.73%，報23.82元；快手（1024）跌0.68%，報29.38元；網易（9999）跌1.29%，報183.8元。

聯想（992）升4.9%，報36元。

港鐵公司（066）就高鐵香港段工程延誤，向政府支付22.5億元，股價跌2.02%，報31.04元。

滙控（005）跌1.14%，報147.8元。友邦（1299）跌1.01%，報68.5元。

泡泡瑪特（9992）升1.27%，報151.1元。

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