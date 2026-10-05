施政報告2026｜政府會以人民幣支付部分開支　許正宇：需你情我願

施政報告提出政府會研究在合適場景下，以人民幣支付政府開支。有立法會議員指出北部都會區發展涉及跨境基建採購等，可以人民幣支付開支。財經事務及庫務局局長許正宇表示在雙方「你情我願」的情況下會積極推動。
立法會財經事務委員會今日討論施政報告及香港首個五年規劃措施，選委界議員簡慧敏指出隨著政府人民幣收入增加，人民幣開支亦要相匹配，才能規避匯率風險。她建議在北都發展涉及跨境基建採購等，只要供應方願意，政府可以人民幣支付採購費。
許正宇回應指會物色可用人民幣支付政府開支的場景，形容：「最好量大啲，一次過直接用」。另外，許正宇指出需要「你情我願」，要內地方面願意以人民幣交易，例如政府計劃以人民幣支付輸港東江水及公務員在內地的培訓費用。
至於金融界議員陳振英認同北都發展會產生人民幣應用場景，他問及政府會否鼓勵北都的創科企業，在港交所發行人民幣創科債券。許正宇指出人民幣區域性使用愈趨廣泛，如果有用家願意收取人民幣及推動資本市場操作，政府均會歡迎。
提供1000個金融實習崗位
另一方面，金發局將推出為期2年的金融服務業青年實習計劃，與業界提供1,000個金融服務相關的實習職位。選委界議員莊家彬關注目前很多大型銀行及金融機構已有實習計劃，政府會否提供誘因，吸引中小型資產管理公司、家族辦公室、Web3企業等參加計劃。他亦建議金發局建立長期人才追蹤資料庫，統計這班實習生在畢業1至3年內，繼續留港從事金融業發展的比例，可提供成效指標以適時改善計劃。財庫局指出金發局會聯同會計及財務匯報局、證監會、金管局等，向各規模的公司提供適度資助，以吸引公司參與實習計劃。