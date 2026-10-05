施政報告2026｜政府會以人民幣支付部分開支　許正宇：需你情我願

政府會以人民幣支付部分開支，許正宇指需要「你情我願」

施政報告提出政府會研究在合適場景下，以人民幣支付政府開支。有立法會議員指出北部都會區發展涉及跨境基建採購等，可以人民幣支付開支。財經事務及庫務局局長許正宇表示在雙方「你情我願」的情況下會積極推動。

立法會財經事務委員會今日討論施政報告及香港首個五年規劃措施，選委界議員簡慧敏指出隨著政府人民幣收入增加，人民幣開支亦要相匹配，才能規避匯率風險。她建議在北都發展涉及跨境基建採購等，只要供應方願意，政府可以人民幣支付採購費。