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出版：2026-Oct-05 18:10
更新：2026-Oct-05 18:10

鄭志剛旗下廈門K11 Select開業 銷售額按周升32%

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K11 創辦人及K11 by AC集團主席鄭志剛在啟幕儀式中致辭

鄭志剛旗下K11 by AC與國企廈門軌道集團合作，全中國首個濕地保育型購物藝術文旅地標廈門 K11 Select啟幕。廈門K11 Select開業至今，已錄得突破200萬人流，銷售額按周升32%。該項目商業面積約9.5萬平方米，匯聚約80間首店，逾200個品牌進駐，開業率近90%。廈門K11 Select有廈門最多米芝蓮星級主廚領銜餐飲品牌，座落廈門五緣灣濕地公園綜合發展樞紐(TOD)

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廈門K11 Select 文旅地圖及城市公共空間打造

銷售額按周增32%

廈門 K11 Select 已迅速成為城市消費新地標，零售表現亦持續走高，銷售額按周增32%，當中餐飲消費表現強勁，三間米芝蓮星廚領銜品牌開業至今錄得近100%入座率，美妝及時尚品味等零售類別銷售額亦按周錄得約50%增長，顯示入駐品牌精準切合消費者的潮流生活需求，而集團旗下的A分賞會員消費更高踞銷售額近四成，反映高端客群對集團品牌的肯定並持續釋放消費力。

K11 創辦人及K11 by AC集團主席鄭志剛表示，全國首個濕地保育型購物藝術文旅地標在廈門啟幕至今，已錄得營運佳績，充份印證『文化商業』模式在過去16年來取得的成功，進一步升級『文化商業』並結合城市改造升級的里程碑，全方位啟動「文旅地標」（Cultural Tourism DistrictCTD）發展新模式，並踐行濕地保育理念。

文旅地標模式與濕地保育結合

廈門新地標是K11 by AC集團將CTD模式與濕地保育結合的首個實踐，延續鄭志剛及其團隊多年打造文化零售項目的經驗，更聚焦整個區域的文旅資源協同與規劃，將藝術購物中心、濕地公園、市政公園以至公共交通設施設計納入整體考量，攜手廈門軌道集團推動城市改造升級。

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