油價為關鍵 渣打降恒指目標最低至26000點 料美6月前加息兩次

渣打財富方案首席投資辦公室昨發布第四季環球市場展望，近期恒指走勢疲弱，更曾失守24,000點，故該行下調恒指未來12個月目標價，由8月的28,000點，降至26,000點至27,000點。渣打北亞區投資總監鄭子豐提醒若地緣局勢惡化，油價或突破120美元，均可能對市場情緒及盈利構成壓力，或再下調恒指目標。
鄭子豐續指，不排除恒指目標或進一步調低至21,500至22,500點，他解釋若油價及債券收益率再度攀升，市場重新憂慮通脹，將推高主要央行進一步加息預期。鄭子豐認為在「健康加息、債息上升」的環境下，偏好人工智能帶動盈利增長、並足以抵銷估值受加息影響的市場，當中看好美國及受台灣帶動的亞洲(日本除外)股市，科技行業仍是人工智能資本開支主要受惠者，惟美國中期選舉臨近，或加劇美股市場波動。
中國股票方面，鄭子豐表示因內地經濟復甦步伐仍不均衡，雖然內地的出口數據強勁，但內需表現相對令人失望，預計中央會推出目標性政策以支持GDP增長，所以該行近期已將中國股票由「超配」下調至「核心配置」。此外，鄭子豐稱若中國加大對人工智能發展的政策支持，或在前沿大模型技術競爭中取得有利地位，同時油價回落至每桶70美元左右，市場情緒有望改善，恒指目標區間或可上移至28,000至29,000點。
料明年6月前或加息半厘
渣打香港投資策略主管陳正犖表示，聯儲局進一步收緊貨幣政策對美元帶來利好，惟中期通脹降溫及息差優勢收窄則帶來利淡，美匯指數3個月目標為100.2，12個月目標為98。他料美國聯儲局明年6月前或再加息兩次，合共0.5厘，隨著油價與關稅效應消退、通脹緩和，明年下半年或轉向減息。
陳正犖續稱，目前債市出現了吸引的入市水平，投資者可趁機部署10年期美國國債。