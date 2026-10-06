油價為關鍵 渣打降恒指目標最低至26000點 料美6月前加息兩次

渣打財富方案首席投資辦公室昨發布第四季環球市場展望，近期恒指走勢疲弱，更曾失守24,000點，故該行下調恒指未來12個月目標價，由8月的28,000點，降至26,000點至27,000點。渣打北亞區投資總監鄭子豐提醒若地緣局勢惡化，油價或突破120美元，均可能對市場情緒及盈利構成壓力，或再下調恒指目標。

鄭子豐續指，不排除恒指目標或進一步調低至21,500至22,500點，他解釋若油價及債券收益率再度攀升，市場重新憂慮通脹，將推高主要央行進一步加息預期。鄭子豐認為在「健康加息、債息上升」的環境下，偏好人工智能帶動盈利增長、並足以抵銷估值受加息影響的市場，當中看好美國及受台灣帶動的亞洲(日本除外)股市，科技行業仍是人工智能資本開支主要受惠者，惟美國中期選舉臨近，或加劇美股市場波動。