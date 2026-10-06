恒生指數升240點　藥明生物升逾4%　智譜升逾7% (更新)

美股重磅科技股隔晚造好，美股三大指數造好，當中納指收市創新高。恒指昨日反彈68點返兩萬四關口後，今早（6日）延續反彈走勢，高開239點，報24,279點。大市高開後，升勢一度擴大至最多313點，高見24,354點後，升勢放緩，升幅曾收窄至158點，低見24,198點，半日升188點，報24,228點。大市在午後初段變動不大，維持逾百點升幅，其後在尾市大市「拗腰升」，最終升240點，收報24,280點，在欠北水下成交982.65億元。國指升77點，報8,128點；科指升39點，報4,223點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.23%，報428.2元；美團（3690）升0.21%，報70.8元；京東（9618）升1.17%，報103.6元；阿里巴巴（9988）升2.66%，報108.2元；百度（9888）升3.3%，報86.15元；小米（1810）升1.59%，報24.26元；快手（1024）升2.31%，報30.18元；網易（9999）無升跌，報185.6元。