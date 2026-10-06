恒生指數半日升188點　百度升逾3%(更新)

美股重磅科技股隔晚造好，美股三大指數造好，當中納指收市創新高。恒指昨日反彈68點返兩萬四關口後，今早（6日）延續反彈走勢，高開239點，報24,279點。大市高開後，升勢一度擴大至最多313點，高見24,354點後，升勢放緩，升幅曾收窄至158點，低見24,198點，半日升188點，報24,228點，成交540.48億元。國指升66點，報8,118點；科指升36點，報4,220點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.14%，報427.8元；美團（3690）無升跌，報70.65元；京東（9618）升0.78%，報103.2元；阿里巴巴（9988）升2.75%，報108.3元；百度（9888）升3.6%，報86.4元；小米（1810）升1.84%，報24.32元；快手（1024）升2.85%，報30.34元；網易（9999）0.05%，報185.7元。