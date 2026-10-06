金管局余偉文：港匯走弱反映兩大因素影響　套息交易及港元需求回落

余偉文在網誌《匯思》撰文指，上月美聯儲加息0.25厘，港美息差拉闊，港元匯價偏軟，市場及公眾再度關注港元走勢。他提及，除了少數個別日子外，港元拆息相對美元息率維持較低水平，港美息差的預期誘發市場包括銀行同業，以及短綫資金等因息差考慮而減少港元頭寸，令港匯偏弱。

金管局總裁余偉文指出，港匯自6月中起逐步走弱，近日徘徊7.846至7.8475水平，進一步貼近弱方兌換保證，反映兩大因素影響，港元與美元息差擴大誘發套息交易，以及與股市相關的港元需求回落。

余偉文指，港元短息受港元供求主導，近期環球股票市場反覆，本地股票市場交投自今年年中的高位回落，較早前的大型集資活動影響減退，令相關的港元需求稍有放緩；此外季結和上市公司派發股息等，資金需求較旺盛的時間剛過去，令相關的港元需求隨之減少，亦是港匯走弱的原因。

觸發弱方兌換保證受多因素影響 難以準確預測

余偉文表示，港匯會否觸發7.85的弱方兌換保證，受多種因素影響，難以準確預測，有關因素包括資本市場活動、市場對套息交易的胃納、本地流動性、聯儲局貨幣政策展望。他又指，當前環球經濟及金融環境不明朗、資金流向頻繁變動，金管局會密切監察金融市場情況，並透過聯繫匯率制度維持香港貨幣穩定。