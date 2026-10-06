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財經
出版：2026-Oct-06 22:26
更新：2026-Oct-06 22:26

聯交所對中港石油前財務總監李兆彬採取紀律行動

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聯交所對中港石油前財務總監李兆彬採取紀律行動 (官網截圖)

聯交所(388)向中港石油有限公司(632)前財務總監兼公司秘書李兆彬作出損害投資者權益聲明及譴責。上市委員會於2026414日進行聆訊，並於2026617日，就其覆核申請進行了聆訊。

該集團主要從事石油及天然氣的開採及貿易，並透過旗下一家附屬公司，根據美國當地政府部門授予的租約，持有美國若干油氣田的開採權。

據聯交所聲明中所示，202211月，當地部門終止了其中三份租約，原因是相關油田沒有產量。該等租約佔該集團截至2022年度的總資產約40%。中港石油公司主席、行政總裁兼負責監督該附屬公司約執行董事于濟源，以及附屬公司的一名美國員工均知悉終止事件，但董事會其餘成員均不知情。

20241月，李獲抄送美國員工發送並提及終止事項的電郵。電郵稱該美國員工曾嘗試就終止事件聯絡于先生，但始終聯絡不上或未獲回覆。李並未向董事會、審核委員會或核數師披露終止事件。

20248月，董事會得悉終止事件，並於2024927日刊發公告，重列截至20231231日止財政年度的全年業績。該公告披露公司先前未有將已終止的該等租約從資產負債表中撇除，令該集團截至20231231日止年度的總資產被高估約58.1%。因此，2023年度業績及報告嚴重失實、不完備，且有誤導成分。

聯交所認為，李兆彬違反了《上市規則》第 2A.10B(3)條，即因其作為及／或不作為導致該公司刊發嚴重失實、不完備及／或有誤導成分的財務報表，導致其違反《上市規則》第 2.13(2)條。

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