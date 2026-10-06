金管局與馬來西亞央行加強雙邊合作 冀推進資本市場聯通

雙方同意在以下範疇加強雙邊合作，包括金融科技及數碼資產創新，聯合工作小組，推動香港與馬來西亞之間合規的跨境穩定幣應用場景、加強在代幣化及數碼貨幣方面的合作，包括促進兩地在政策及監管方面的交流，及探索數據爲本應用的合作機會並促進有關知識分享，包括「商業數據通」及CargoX，以擴大兩地中小企獲取貿易融資的渠道。

金管局與馬來西亞央行10月2日在香港舉行高層雙邊會議。兩家中央銀行機構交換了資訊與經驗，並進行了全面討論。

亦探討了香港債務工具中央結算系統（CMU）與馬來西亞即時資金和證券轉賬系統（RENTAS）之間建立連接。以及加強香港與馬來西亞即時支付結算系統（RTGS）之間的聯通。

至於跨境監管合作方面，建立機制以加強跨境網絡防衛韌性，以及打擊騙案和欺詐的工作。區內本幣使用與基建互聯方面，共同促進在雙邊貿易和投資中更廣泛使用區內本幣。資本市場聯通方面，加強合作以推進伊斯蘭金融市場發展及聯通，包括透過支持業界交流、人才培育、可持續金融及跨境投資。