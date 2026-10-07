內地AI科企爭上市 月之暗面赴港IPO DeepSeek擬登滬科創板

全球AI巨頭因安全隱患接連放緩腳步，內地AI企業卻在資本市場上加速衝刺。據報DeepSeek擬登陸上交所科創板，「AI六小虎」之一的月之暗面(Moonshot AI)與快手(1024)旗下可靈(Kling AI)排隊赴港IPO，搶攻新股融資市場先機。分析指，一級市場私募融資收緊、退出壓力上升，AI企業轉向二級市級尋求資金。

報道指，DeepSeek已選定中信證券擔任上市輔導機構，並進入盡職調查階段，最快明年掛牌，其正進行上市前新一輪融資，規模預期擴大至800億至1,000億元人民幣，遠超最初設定的約500億元目標，騰訊及寧德時代領投。另一家內地AI公司月之暗面則傳出已完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，最快本月開始與投資者會面了解投資意向，明年首季在香港進行IPO。此外，可靈AI也已選定中金、高盛和瑞銀為承銷商，計劃集資規模至少達10億美元，最快明年在香港上市。