菲沙研究所世界經濟自由度報告出爐 香港續列全球最自由經濟體

香港特區政府發言人表示，菲沙研究所的報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前環球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫的背景下，香港堅定維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。今年以來，香港在多項關於金融、創新科技、教育和人才等的國際競爭力排名續創佳績，反映香港的核心優勢與特區政府推動社會經濟高質量發展的努力，獲國際社會廣泛認同。

發言人續指，香港去年有超過1.1萬家母公司在海外及內地的駐港公司，比2024年上升11%，創歷史新高。引進重點企業辦公室至今已成功引進逾120間重點企業，當中不少是市值或估值逾千億港元、掌握前沿技術的全球行業龍頭。今年首8個月，投資推廣署亦協助了約520間內地和海外企業在港開設或擴展業務。在吸引人才方面，各項人才入境計劃自2022年底起至今年8月，已收到逾67萬宗申請、批出逾47萬宗，當中超過31萬人來港。過去一年，本港新股集資額、銀行存款、資產和財富管理業管理的資產等都錄得可觀增長，反映國際投資者對香港的信心和肯定。