恒生指數半日跌128點　阿里巴巴跌3%(更新)

美國債息從高位回落，國際油價一度從高位回落，美股三大指數造好，標指與納指齊創收市新高。恒指兩連升累升逾300點後，今早（7日）回軟低開108點，報24,172點。大市低開後，跌幅曾一度收窄至僅跌13點，高見24,266點後，大市再度向下，跌勢再加劇，曾跌209點，低見24,071點，半日跌128點，報24,151點，成交517.72億元。國指跌53點，報8,075點；科指跌38點，報4,184點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.92%，報420元；美團（3690）跌1.27%，報69.9元；京東（9618）升0.87%，報104.5元；阿里巴巴（9988）跌3.05%，報104.9元；百度（9888）跌2.21%，報84.25元；小米（1810）跌1.57%，報23.88元；快手（1024）跌2.12%，報29.54元；網易（9999）升1.35%，報188.1元。