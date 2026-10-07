恒生指數跌150點　滙控跌近2%(更新)

美國債息從高位回落，國際油價一度從高位回落，美股三大指數造好，標指與納指齊創收市新高。恒指兩連升累升逾300點後，今早（7日）回軟低開108點，報24,172點。大市低開後，跌幅曾一度收窄至僅跌13點，高見24,266點後，大市再度向下，跌勢再加劇，曾跌209點，低見24,071點，半日跌128點，報24,151點。午後大市初段變動不大，繼續跌逾百點，在24150點爭持，尾市跌幅稍微擴大，最終跌150點，收報24,130點，在欠北水下，成交進一步縮至947億元。國指跌46點，報8,082點；科指跌28點，報4,194點。