恒生指數跌150點　滙控跌近2%(更新)

美國債息從高位回落，國際油價一度從高位回落，美股三大指數造好，標指與納指齊創收市新高。恒指兩連升累升逾300點後，今早（7日）回軟低開108點，報24,172點。大市低開後，跌幅曾一度收窄至僅跌13點，高見24,266點後，大市再度向下，跌勢再加劇，曾跌209點，低見24,071點，半日跌128點，報24,151點。午後大市初段變動不大，繼續跌逾百點，在24150點爭持，尾市跌幅稍微擴大，最終跌150點，收報24,130點，在欠北水下，成交進一步縮至947億元。國指跌46點，報8,082點；科指跌28點，報4,194點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.78%，報420.6元；美團（3690）跌0.92%，報70.15元；京東（9618）升1.26%，報104.9元；阿里巴巴（9988）跌2.59%，報105.4元；百度（9888）跌1.63%，報84.75元；小米（1810）跌1.32%，報23.94元；快手（1024）跌1.59%，報29.7元；網易（9999）升1.56%，報188.5元。
聯想（992）跌0.68%，報35.16元。
美國債息從高位滑落，地產股造好，恒地（012）升1.49%，報25.94元；新地（016）升2.2%，報106.7元；新世界（017）升2%，報5.61元；恒隆地產（101）升1.07%，報6.6元；長實（1113）升0.4%，報45.4元；九龍倉置業（1997）升1.48%，報30.28元。
生物科技股回吐，藥明生物（2269）跌2.07%，報56.7元；藥明康德（2359）跌0.09，報218.4元；百濟神州（6160）跌1.63%，報217元。
滙控（005）跌1.9%，報149.9元。友邦（1299）無升跌，報68.8元。
泡泡瑪特（9992）升0.6%，報151.5元。