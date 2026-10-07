「非洲手機之王」傳音控股今起招股　入場費3919元｜新股IPO

有「非洲手機之王」之稱的的Tecno母公司傳音控股（2636）今日（7日）起至下周一（12日）招股，全球發售8,664.83萬H股，其中香港發售佔約10%，其餘為國際發售，每股發售價35.3至38.8元，集資最多約33.62億元。
傳音控股一手為100股，入場費3919.13元，預計10月15日上市。傳音控股A股在國慶假期前收報53.8元人民幣，折合約62.97港元，該股招股價較其A股收市價折讓38%至44%。
該公司引入GIC、易方達、比亞迪（1211）附屬公司金興環球、Millennium、才華資本、奇點資產、中銀理財、江波龍、Digimoc、宏芯宇香港、科宇盛達為基石投資者，認購總金額約12.46億元。
傳音控股擬將發售所得款項淨額約40%用作人工智能（AI）相關技術研發，以加快產品迭代；約30%用作營銷及品牌建設；約20%用作加強其移動互聯網服務及物聯網產品及其他；約10%用作營運資金及一般企業用途。
市場排名第8 非洲收入佔比近38%
招股書指出，根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計，在全球手機市場排8名，市場份額為1.7%。公司收入若按地區劃分，去年非洲收入佔比37.7%，主要包括尼日利亞、科特迪瓦等地；新興亞太市場佔比36.4%，主要包括印尼、巴基斯坦、菲律賓等。