「非洲手機之王」傳音控股今起招股　入場費3919元｜新股IPO

傳音控股今起招股，入場費3919.13元。(資料圖片/人民網)

有「非洲手機之王」之稱的的Tecno母公司傳音控股（2636）今日（7日）起至下周一（12日）招股，全球發售8,664.83萬H股，其中香港發售佔約10%，其餘為國際發售，每股發售價35.3至38.8元，集資最多約33.62億元。

傳音控股一手為100股，入場費3919.13元，預計10月15日上市。傳音控股A股在國慶假期前收報53.8元人民幣，折合約62.97港元，該股招股價較其A股收市價折讓38%至44%。

該公司引入GIC、易方達、比亞迪（1211）附屬公司金興環球、Millennium、才華資本、奇點資產、中銀理財、江波龍、Digimoc、宏芯宇香港、科宇盛達為基石投資者，認購總金額約12.46億元。