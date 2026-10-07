陳茂波：有信心全年經濟增長達3.5%至4.5%預測

立法會繼續合併辯論香港首份五年規劃及新一份施政報告，財政司司長陳茂波發言時表示，香港經濟今年上半年按年增長5.1%，是近五年來最強勁的半年度表現，他有信心本港今年達到全年經濟實質增長3.5%至4.5%的修訂預測。他說，當前香港經濟勢頭良好來之不易，必須為下一階段持續高質量發展錨定方向。今年以來，國際政經格局依然複雜多變，中東地緣政局持續緊張，為環球經濟帶來挑戰。

陳茂波說，最近數據顯示，香港經濟在第三季繼續擴張。商品出口表現強勁，7至8月合計出口貨值按年飆升52%，連續19個月錄得雙位數增長。訪港旅客人數繼續上升，初步數字顯示第三季按年上升9%，首9個月累計近4100萬人次訪港。零售總銷售價值連續上升16個月，7至8月合計，平穩增長5.1%。至於勞工市場整體大致維持穩定，最新6至8月經季節性調整失業率為3.8%，市民就業收入持續增長。