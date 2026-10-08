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財經
出版：2026-Oct-08 10:13
更新：2026-Oct-08 12:25

恒生指數半日跌167點　再失守兩萬四　滙控跌4%(更新)

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恒生指數低開98點，報24,031點。(資料圖片)

恒生指數低開98點，報24,031點。(資料圖片)

美國債息回升，國際油價一度飆升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌150點後，今早（8日）承接跌勢低開98點，報24,031點，再考驗兩萬四關。大市低開後，曾一度轉升，最多升15點，高見24,146點，惟大市升勢無以為繼，並再度掉頭向下，跌幅不斷擴大，半日跌167點，報23,963點，再失守兩萬四關口，在北水重臨下，成交回升至1,063.41億元。國指跌22點，報8,059點；科指跌80點，報4,113點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1%，報416.4元；美團（3690）跌0.14%，報70.05元；京東（9618）升0.67%，報105.6元；阿里巴巴（9988）跌0.76%，報104.6元；百度（9888）跌2.6%，報82.55元；小米（1810）跌0.25%，報23.88元；快手（1024）跌2.69%，報28.9元；網易（9999）跌0.58%，報187.4元。

聯想（992）跌5.75%，報33.14元。

壁仞科技（6082）時隔3個月，公布再配股集資40億元，股價跌8.19%，報31.62元。其他晶片股亦捱沽，中芯國際（981）跌5.09%，報57.8元；華虹宏力（1347）跌7.22%，報97.7元

滙控（005）跌4%，報143.9元；渣打（2388）跌4.44%，報219.8元。友邦（1299）升2.25%，報70.35元。

泡泡瑪特（9992）跌0.73%，報150.4元。

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