恒生指數跌344點　再失守兩萬四　滙控跌近5%(更新)

美國債息回升，國際油價一度飆升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌150點後，今早（8日）承接跌勢低開98點，報24,031點，再考驗兩萬四關。大市低開後，曾一度轉升，最多升15點，高見24,146點，惟大市升勢無以為繼，並再度掉頭向下，跌幅不斷擴大，半日跌167點，報23,963點，再失守兩萬四關口。大市在午後繼續尋底，跌幅不斷擴大，曾跌393點，低見23,737點，最終跌344點，收報23,785點，在北水重臨下，成交顯著回升至2,072.55億元。國指跌71點，報8,010點；科指跌121點，報4,073點。