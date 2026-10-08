恒生指數跌344點　再失守兩萬四　滙控跌近5%(更新)

美國債息回升，國際油價一度飆升，美股三大指數受壓。恒指昨日跌150點後，今早（8日）承接跌勢低開98點，報24,031點，再考驗兩萬四關。大市低開後，曾一度轉升，最多升15點，高見24,146點，惟大市升勢無以為繼，並再度掉頭向下，跌幅不斷擴大，半日跌167點，報23,963點，再失守兩萬四關口。大市在午後繼續尋底，跌幅不斷擴大，曾跌393點，低見23,737點，最終跌344點，收報23,785點，在北水重臨下，成交顯著回升至2,072.55億元。國指跌71點，報8,010點；科指跌121點，報4,073點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.19%，報411.4元；美團（3690）跌1.07%，報69.4元；京東（9618）升0.29%，報105.2元；阿里巴巴（9988）跌1.04%，報104.3元；百度（9888）跌3.07%，報82.15元；小米（1810）跌1.17%，報23.66元；快手（1024）跌3.91%，報28.54元；網易（9999）跌1.06%，報186.5元。
聯想（992）跌8.08%，報32.32元。
AI股受挫，MiniMax（100）跌13.74%，報207.2元；智譜（2513）跌7.62%，報643元。
壁仞科技（6082）時隔3個月，公布再配股集資40億元，股價跌11.85%，報30.36元。其他晶片股亦捱沽，中芯國際（981）跌6.73%，報56.8元；華虹宏力（1347）跌9.21%，報95.6元
滙控（005）跌4.87%，報142.6元；渣打（2388）跌5.22%，報218元。友邦（1299）升0.65%，報69.25元。
泡泡瑪特（9992）升0.66%，報152.5元。