UNIQLO母企全年多賺25%　全年股息增七成

UNIQLO的母公司迅銷集團（6288）公布截至8月底止全年業績，純利按年增長25.3%至5,425億日圓，連續五年創新高；稅前溢利按年增長23.4%至8,025億日圓；收入按年增長16.6%至39,633億日圓；每股基本盈利1,768.08日圓，每股末期息增加至530日圓，加上中期息320日圓，全年股息增七成至850日圓。
迅銷表示，業績續創下佳績，主因UNIQLO業務於各個地區皆達成收益及溢利雙增長；同時，策略性地強化商品、賣場規劃與資訊傳播之間的連動亦見成效。
至於UNIQLO在各地區表現，日本地區收益按年增5.7%，收益錄得10,848 億日圓，事業溢利增長8.1%至1,960億日圓，錄得收益、溢利雙增長，創史上最高水平。
在大中華地區收益按年增長11.3%至7,240億日圓，溢利增長24.6%至1,120億日圓。其中，中國大陸市場一年來穩步推進事業結構改革，顯現可望再次成長的態勢。以當地貨幣計算，全年度收益增長3%，溢利增長18%。香港及台灣市場亦皆錄得收益及溢利雙雙增長。
南韓以及東南亞、印度及澳洲地區收益增長30.7%至8,094億日圓，溢利增44%至1,683億日圓。
北美地區方面，收益增34.6%至3,649億日圓，溢利增長53.3%至679億日圓。歐洲地區的收益增長38.7%，至5,126億日圓，溢利增69%至917億日圓。
迅銷指，歐美地區的收益規模合計首度超越大中華地區以及南韓與東南亞、印度及澳洲地區，發展為推動集團成長的重要支柱。
料2027財年全年派息900日圓
迅銷預計2027財政年度綜合收益總額將達4.45萬億日圓，按年增長12.3%；綜合事業溢利總額為8,300億日圓，按年增長15.5%；股東應佔溢利為5,600億日圓，按年增長3.2%。全年度每股預期將派發900日圓股息，其中包括中期及期末各派發450日圓，合計全年度將按年增派50日圓。
在門店總數方面，預計截至 2027 年 8 月底時，日本UNIQLO的門店數將為782間，而海外 UNIQLO 門店數將為1,752 間。