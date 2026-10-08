UNIQLO母企全年多賺25%　全年股息增七成

UNIQLO的母公司迅銷集團（6288）公布截至8月底止全年業績，純利按年增長25.3%至5,425億日圓，連續五年創新高；稅前溢利按年增長23.4%至8,025億日圓；收入按年增長16.6%至39,633億日圓；每股基本盈利1,768.08日圓，每股末期息增加至530日圓，加上中期息320日圓，全年股息增七成至850日圓。

迅銷表示，業績續創下佳績，主因UNIQLO業務於各個地區皆達成收益及溢利雙增長；同時，策略性地強化商品、賣場規劃與資訊傳播之間的連動亦見成效。

至於UNIQLO在各地區表現，日本地區收益按年增5.7%，收益錄得10,848 億日圓，事業溢利增長8.1%至1,960億日圓，錄得收益、溢利雙增長，創史上最高水平。