香港黃金政策陸續落地 上志國際余文仲倡加強行業監管增投資信心 長線布局東南亞

大多數行業都希望監管放寬以減輕企業合規負擔，但貴金屬行業卻相反。貴金屬交易商上志國際主席余文仲接受本報訪問時說，香港黃金產業要健康發展，清晰規則和有效監管不可或缺。他不介意監管機構加強規管、制訂清晰指引讓業界遵循，以增強環球投資者信心，令香港黃金產業可持續發展。 圖文：魏華都 余文仲在貴金屬交易行業三十年，見過不少好公司，也見過壞公司。他說，少數不良從業者會影響整個行業信譽，令市場存在懷疑氛圍。很多投資者開戶前猶豫，質疑是否騙案，或先問這間公司有無問題，而非考慮營利與虧損，令新公司經營尤其艱難。

「如果可以賦予交易所更多權力，去管制這些成員公司，我覺得是好事。」他認為，行業需要清晰遊戲規則，讓從業者知道紅線在哪，也讓投資者看到業界跟足政府規矩去做，是可信的，如此全世界投資者自然有信心來香港交易投資。 兩年前，余文仲創立上志國際，推行「直客」模式，同樣源於他對行業積弊反思。直客即毋須經紀人，客戶直接對接平台，投資過程由客戶自主掌握。他稱，以往採用經紀人交易容易產生溝通誤會、交易成本貴等問題，投訴不少。「直客」不設第三方，平台資源可直接給客戶，交易成本大幅降低，黃金買賣差價低至0.1美金。他不清楚有否行家效仿，但若可帶動市場氛圍，會給客戶帶來好處。