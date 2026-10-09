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財經
出版：2026-Oct-09 10:24
更新：2026-Oct-09 16:26

恒生指數升425點　滙控升近2%　小米升逾9%(更新)

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恒生指數反彈高開155點，報23,941點。(資料圖片)

恒生指數反彈高開155點，報23,941點。(資料圖片)

據報美國國防部完成重啟對伊朗軍事行動的準備工作，國際急升加劇通脹憂慮，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近500點、再次失守兩萬四關口後，今早（9日）反彈高開155點，報23,941點。大市高開後，隨即升幅擴大，其後升幅稍微回順，維持逾200點升幅，徘徊在兩萬四關之上，半日升259點，報24,045點。午後大市愈升愈有，升幅擴大至逾400點，曾升438點，高見24,224點，最終升425點，收報24,211點，以接近全日高位收市，成交2,091.99億元。國指升137點，報8,147點；科指升124點，報4,197點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升3.26%，報424.8元；美團（3690）升3.03%，報71.5元；京東（9618）升0.38%，報105.6元；阿里巴巴（9988）升2.59%，報107；百度（9888）升1.04%，報83元；小米（1810）升9.72%，報25.96元；快手（1024）升5.47%，報30.1；網易（9999）升3.75%，報193.5元。

聯想（992）跌1.61%，報32.84元。

晶片股個別發展，中芯國際（981）升1.5%，報57.65元；華虹宏力（1347）跌1.1%，報94.55元。

滙控（005）升1.82%，報145.2元。友邦（1299）升2.89%，報71.25元。

泡泡瑪特（9992）跌0.13%，報152.3元。

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