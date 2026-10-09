恒生指數升425點　滙控升近2%　小米升逾9%(更新)

據報美國國防部完成重啟對伊朗軍事行動的準備工作，國際急升加劇通脹憂慮，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近500點、再次失守兩萬四關口後，今早（9日）反彈高開155點，報23,941點。大市高開後，隨即升幅擴大，其後升幅稍微回順，維持逾200點升幅，徘徊在兩萬四關之上，半日升259點，報24,045點。午後大市愈升愈有，升幅擴大至逾400點，曾升438點，高見24,224點，最終升425點，收報24,211點，以接近全日高位收市，成交2,091.99億元。國指升137點，報8,147點；科指升124點，報4,197點。