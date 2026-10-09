恒生指數半日升259點　滙控升近2%　小米升逾7%(更新)

據報美國國防部完成重啟對伊朗軍事行動的準備工作，國際急升加劇通脹憂慮，美股三大指數個別發展。恒指兩日累跌近500點、再次失守兩萬四關口後，今早（9日）反彈高開155點，報23,941點。大市高開後，隨即升幅擴大，曾升350點，高見24,136點，其後升幅稍微回順，維持逾200點升幅，徘徊在兩萬四關之上，半日升259點，報24,045點，成交1,116.89億元。國指升75點，報8,085點；科指升62點，報4,136點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.9%，報419.2元；美團（3690）升2.16%，報70.9元；京東（9618）無升跌，報105.2元；阿里巴巴（9988）升1.44%，報105.8；百度（9888）升0.3%，報82.4元；小米（1810）升7.19%，報25.36元；快手（1024）升3.22%，報29.46元；網易（9999）升2.2%，報190.6元。