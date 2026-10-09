執笠倉灣仔旗艦店原定11月中結業 獲延長租約多3個月減租三成(更新)

標榜「平到好似執笠咁」的連鎖文具和家品店「執笠倉」本月初曾公布，開業10年的灣仔旗艦店將於11月中租約期滿後結業，老闆娘坦言未能與業主就新租約達成共識，「始終都係頂唔住依家呢個租金」。惟店方今日(22日)最新公布，因顧客及街坊對他們「不捨」反應熱烈，希望「可以爭取多一啲時間」，經過與業主多番商討，「業主願意支持我哋，以短租形式延長租約多3個月，仲將租金調低咗30%，真係要衷心多謝業主嘅體諒同支持，令我哋可以繼續留喺灣仔，同大家一齊度過今年嘅聖誕同新年旺季！」灣仔店現時地面層會重新集中售賣各式文具、生活百貨、好玩好物，至於地庫層結業清貨會繼續，凡買滿3件貨品可享6折優惠。

「執笠倉」10月2日在社交平台宣布，位於灣仔的旗艦店「同大家講拜拜」，租約將於11月中正式完結，由於未能與業主就新租約達成共識，最終決定結束營業。老闆娘形容店舖經營足足10年，對結業相當不捨，惟「離開可能先係一個更好嘅選擇」，透露店舖面對的經營壓力。

上張租約「淘寶免運費」前簽下

老闆娘透露，灣仔旗艦店選址位於灣仔港鐵站出口附近，「位置超級靚」，但同時亦租金高昂，形容是大膽決定「當時公司冇咩實力，全部都係老闆落手落腳做（雖然而家都仲係），就膽粗粗越級挑戰」，「畀完上期同按金之後，我哋其實連裝修嘅錢都無」。品牌開業初「排隊畀錢排到出門口，聖誕裝飾大賣」，生活小物一直都好受街坊歡迎，過去多年一直「死守」租約，惟今次續約始終未能與業主達成共識，加上現時租金水平難以負擔，最終決定在租約期滿後結業，「我哋已經好努力，但始終都係頂唔住而家呢個租金」。