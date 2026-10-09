FM財自 | 每當全城看衰港股時

昨日(10月8日)北水回歸首日，恒指跌穿二萬四，收23786點跌345點，科指重挫收4073點，創兩年新低。半導體、光通訊、大模型股一日回跌，全城鬧爆港股。結果今天中午前，恒指逆轉跌勢，最高升逾300點至24137點，科指約升70點至4143點附近。 全城鬧爆時，港股偏要反彈，這是港股的老節奏。 騰訊日前傳出考慮發行最多50億美元離岸債券，應付AI開支，昨天股價跌至年低附近，全城唱衰。筆者昨天反而平了幾筆熊證。今日騰訊約升2%，報420元附近。過去兩日，筆者港股交易亦以平淡倉(熊證)為主止賺，減淡倉不是轉為看升，而是價格的優勢。

別人恐懼我買入 這邊廂指數反彈，那邊廂港股AI股仍弱。智譜、MiniMax仍偏弱，中芯、華虹、建滔積層板、長飛等硬件股跟隨美股繼續回跌。AI回跌時，ATMXJ反而可回升一些，小米一度升逾8%，平台股與AI硬件股各走各路。反彈不是全面回升，炒股仍然是炒個股，在虹吸與反虹吸效應之間遊走。 納指週初剛破歷史高，昨天卻因OpenAI年化營收約500億美元、低於市場流傳的700億，拖累納指下跌逾1%，芯片股重挫。技術分析、破頂形態，一夜之間敵不過一則消息。又一次印證筆者金句，萬般分析不如一個消息。

萬水千山破頂回，也是筆者在下半年對於美股的評述，美股如此，港股卻是萬水千山破底彈。 情緒最差的時候，往往就是別人恐懼我買入的時機。雖然筆者昨天不敢買入，但起碼平了不少淡倉的優勢。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。