美股反彈迎油價回落　SpaceX加入競爭引發電訊股沽壓

受中東供應擔憂緩解、油價回落帶動，美國股市主要指數9日開高迎來反彈，道瓊上漲137點，漲幅0.27％，標普500上漲20點，漲幅0.25％。不過SpaceX達成全國性頻譜收購協議，引發電訊業界競爭加劇的擔憂，相關個股仍承受壓力。
個股表現方面，特斯拉表現最為亮眼，大漲12.55美元（約98.5港元），漲幅達3.35%，成為科技股中的最大贏家。輝達上漲1.12美元（約8.79港元），漲幅0.49%。費城半導體指數下跌21點，跌幅0.17%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.69美元（約5.42港元），跌幅0.15%。
OpenAI營收未如預期
SpaceX頻譜交易引發連鎖反應。馬斯克領導的太空與衛星公司因達成收購協議而走高，漲幅達2％。然而投資人擔心該交易將加劇電訊市場競爭，導致AT&T、威訊（Verizon）與T-Mobile股價下滑。其他走高的科技股包括Lumentum與KLA，分別上漲8％與2％。
AI概念股遭重挫。根據《CNBC》報道，OpenAI告訴投資人，9月底的年化營收為500億美元（約3,924億港元），低於市場先前廣泛流傳的680億美元（約5,337億港元）預期。上個月市場流傳的680億美元數字包含來自合作夥伴的總營收，與實際營收存在差距。這份令人失望的營收報告引發投資人拋售潮。
抵制AI相關債務與股權
人工智能概念股8日價跌，那斯達克跌幅超過1％，創8月中旬以來最大單日跌幅。本周稍早那指才創下歷史新高，8日則是連續第2個交易日下跌，反映市場對AI產業前景的擔憂。
AI產業前景面臨多重挑戰。投資研究機構Vital Knowledge的克里薩福利（Adam Crisafulli）指出，這波賣壓反映極端的部位失衡，認為仍有進一步的解套空間，因此整個AI相關科技股族群不太可能出現急劇V型反彈。
克里薩福利補充，談到AI時，主要問題並非年化經常性營收的總額與淨額之分，而是兩大關鍵因素，其一，獨立的前沿實驗室越來越不具吸引力，其二，愈來愈多跡象顯示，市場開始抵制蜂擁而至的AI相關債務與股權發行。
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