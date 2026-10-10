美股反彈迎油價回落　SpaceX加入競爭引發電訊股沽壓

受中東供應擔憂緩解、油價回落帶動，美國股市主要指數9日開高迎來反彈，道瓊上漲137點，漲幅0.27％，標普500上漲20點，漲幅0.25％。不過SpaceX達成全國性頻譜收購協議，引發電訊業界競爭加劇的擔憂，相關個股仍承受壓力。 個股表現方面，特斯拉表現最為亮眼，大漲12.55美元（約98.5港元），漲幅達3.35%，成為科技股中的最大贏家。輝達上漲1.12美元（約8.79港元），漲幅0.49%。費城半導體指數下跌21點，跌幅0.17%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.69美元（約5.42港元），跌幅0.15%。

OpenAI營收未如預期 SpaceX頻譜交易引發連鎖反應。馬斯克領導的太空與衛星公司因達成收購協議而走高，漲幅達2％。然而投資人擔心該交易將加劇電訊市場競爭，導致AT&T、威訊（Verizon）與T-Mobile股價下滑。其他走高的科技股包括Lumentum與KLA，分別上漲8％與2％。 AI概念股遭重挫。根據《CNBC》報道，OpenAI告訴投資人，9月底的年化營收為500億美元（約3,924億港元），低於市場先前廣泛流傳的680億美元（約5,337億港元）預期。上個月市場流傳的680億美元數字包含來自合作夥伴的總營收，與實際營收存在差距。這份令人失望的營收報告引發投資人拋售潮。