新皇崗口岸│陳茂波：「合作查驗 一次放行」出入境手續只需5分鐘

財政司長陳茂波於今日發表網誌，落馬洲管制站於今日完成歷史任務，新皇崗口岸將於明早6時30分正式開通。聯檢大樓總每日可處理旅客20萬人次，是舊口岸處理量的五倍。在「合作查驗、一次放行」模式下，完成兩地出入境手續將只約需5分鐘，較以往的30分鐘大幅縮短，並維持24小時通關。對經常往返港深兩地的市民、商務人士和旅客來說十分便利。
陳茂波指，再過一個多星期，亞太經合組織（APEC）財政部長會將首次在香港舉行，並探討如何透過財政政策和金融服務，加強區域經濟聯繫。APEC 21個經濟體人口共約30億，合計佔全球生產總值逾六成。香港外貿總值的87%，更是與APEC成員經濟體之間的往來，香港最活躍的市場在亞太區。
網誌中提及，剛公布的《2026年貿易與發展報告》預計，今年全球經濟增長放緩至2.6%。財長會聚焦四項重點：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。
APEC財長會將討論四大重點
陳茂波續指，以區內低碳轉型引入長期資金為例，2025年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過760億美元，其中在港安排發行的綠色和可持續債券約380億美元。香港在綠色債券、轉型融資、項目認證和專業服務等環節上，正好連通兩邊。
數字基礎設施是另一個資金需求龐大的領域。香港可以推動APEC成員經濟體之間的交流和協作，跨地域的政府、金融機構、投資者和科技企業的交流，探討公私營合作融資模式。
香港亦持續推動普惠金融的發展，以金管局的「商業數據通」為例，中小企可事先授權銀行取得不同來源的營運數據，提升貸款審批效率。截至今年6月底，平台已促成超過10.8萬宗貸款申請，信貸批核總額接近900億元。
財長會四項重點的最後一項關乎區域內青年財經人才的交流合作。本港監管機構及金融機構均有提供不同的實習計劃和學習課程。希望通過香港在綠色金融、資產和財富管理，以及金融科技的人才培訓工作