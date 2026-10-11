新皇崗口岸│陳茂波：「合作查驗 一次放行」出入境手續只需5分鐘

財政司長陳茂波於今日發表網誌，落馬洲管制站於今日完成歷史任務，新皇崗口岸將於明早6時30分正式開通。聯檢大樓總每日可處理旅客20萬人次，是舊口岸處理量的五倍。在「合作查驗、一次放行」模式下，完成兩地出入境手續將只約需5分鐘，較以往的30分鐘大幅縮短，並維持24小時通關。對經常往返港深兩地的市民、商務人士和旅客來說十分便利。 陳茂波指，再過一個多星期，亞太經合組織（APEC）財政部長會將首次在香港舉行，並探討如何透過財政政策和金融服務，加強區域經濟聯繫。APEC 21個經濟體人口共約30億，合計佔全球生產總值逾六成。香港外貿總值的87%，更是與APEC成員經濟體之間的往來，香港最活躍的市場在亞太區。

網誌中提及，剛公布的《2026年貿易與發展報告》預計，今年全球經濟增長放緩至2.6%。財長會聚焦四項重點：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。 APEC 財長會將討論四大重點 陳茂波續指，以區內低碳轉型引入長期資金為例，2025年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過760億美元，其中在港安排發行的綠色和可持續債券約380億美元。香港在綠色債券、轉型融資、項目認證和專業服務等環節上，正好連通兩邊。