港股本周外圍浪急 恒指料兩萬四震盪 通脹美息左右後市

港股上周先抑後揚，於上周五超賣反彈，重返兩萬四關口，收報24,211點，全周累升239點。但全周高低波幅僅617點，市場窄幅橫行、缺乏方向。分析料，本周港股面臨外圍及經濟數據影響，市場情緒或持續受壓。而美息走向仍是市場焦點，美國聯儲局主席沃什將出席國際貨幣基金組織(IMF)會議並發表公開講話，備受關注。

美息走向仍是市場焦點。聯儲局官員本周會在不同重量級經濟會議上發聲，主席沃什於本周五在IMF發表講話，勢主導市場對10月利率路徑預期。分析指，若措辭偏鷹，美債息及美元走強，將壓制港股估值與風險偏好；若釋放暫緩加息訊號，則有利恒指反彈，科技股對利率敏感度更高。目前市場傾向聯儲局10月維持利率不變。