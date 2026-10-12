港股本周外圍浪急 恒指料兩萬四震盪 通脹美息左右後市

港股上周先抑後揚，於上周五超賣反彈，重返兩萬四關口，收報24,211點，全周累升239點。但全周高低波幅僅617點，市場窄幅橫行、缺乏方向。分析料，本周港股面臨外圍及經濟數據影響，市場情緒或持續受壓。而美息走向仍是市場焦點，美國聯儲局主席沃什將出席國際貨幣基金組織(IMF)會議並發表公開講話，備受關注。
美息走向仍是市場焦點。聯儲局官員本周會在不同重量級經濟會議上發聲，主席沃什於本周五在IMF發表講話，勢主導市場對10月利率路徑預期。分析指，若措辭偏鷹，美債息及美元走強，將壓制港股估值與風險偏好；若釋放暫緩加息訊號，則有利恒指反彈，科技股對利率敏感度更高。目前市場傾向聯儲局10月維持利率不變。
本周三(14日)為本周最關鍵的數據時刻。美國公布9月CPI，市場預計美國9月整體CPI受到汽油能源價格帶動，將由3.4%攀升至3.6%，但核心CPI有望降至0.2%，較8月的0.29%放緩。若核心通膨合乎預期，聯儲局主席及官員的講話預計將增強市場對10月暫緩加息的預期。分析建議市場結合消費、上游價格和就業數據，判斷通脹壓力來自短期能源擾動，還是需求過強。
中美同日公布９月CPI
內地則於同日公布9月CPI、PPI及進出口數據。機構預計CPI按年回升至約0.9%至1.1%，PPI按年進一步升至4.5%左右，創年內新高，反映油價反彈帶動下工業品價格的持續修復。出口在低基數效應下預計維持約27%的高增長，進口約23%。此外，9月社會融資規模與新增貸款數據有望本周揭曉。
綜合分析，港股技術面仍偏弱，尚未出現扭轉跌勢的明確信號，較大機會延續24,000點左右震盪格局。北水獲利回吐未能持續提振大市，令港股缺乏上升的動力。傳音控股(2636)周四上市或擾動新股情緒；外部壓力若緩和，恒指有望超賣反彈，否則弱勢延續。