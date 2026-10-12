恒生指數反覆升59點　小米跌逾半成(更新)

中東局勢緩和，美國總統特朗普宣布與俄羅斯總統普京達成協議，俄羅斯向美國及全球供應柴油，美股三大指數飆升。恒指上周累升逾200點後後，今早（12日）延續升勢高開223點，報24,434點。大市高開後，升幅曾擴大至最多244點，高見24,455點，其後大市開始回吐，升幅不斷收窄，收窄至半日升42點，報24,253點。午後大市升幅曾一度全部蒸發並轉跌，一度跌18點，低見24,193點，其後在24,250附近爭持，最終升59點，收報24,271點，成交1,626.32億元。國指升20點，報8,168點；科指跌28點，報4,169點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.24%，報425.8元；美團（3690）升0.42%，報71.8元；京東（9618）升2.75%，報108.5元；阿里巴巴（9988）升1.12%，報108.2元；百度（9888）跌1.45%，報81.8元；小米（1810）跌5.55%，報24.52元；快手（1024）跌2.79%，報29.26元；網易（9999）升2.89%，報199.1元。
聯想（992）跌1.52%，報32.34元。
晶片股捱沽，中芯國際（981）跌2.52%，報56.2元；華虹宏力（1347）跌4.97%，報89.85元。
國際油價回落，石油股方面，中石油（857）升0.25%，報9.855元；中海油（883）升1%，報24.14元；中石化（386）跌0.66%，報4.505元。
滙控（005）升2%，報148.1元。友邦（1299）升0.91%，報71.9元。
泡泡瑪特（9992）跌1.77%，報149.6元。