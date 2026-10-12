恒生指數反覆升59點　小米跌逾半成(更新)

中東局勢緩和，美國總統特朗普宣布與俄羅斯總統普京達成協議，俄羅斯向美國及全球供應柴油，美股三大指數飆升。恒指上周累升逾200點後後，今早（12日）延續升勢高開223點，報24,434點。大市高開後，升幅曾擴大至最多244點，高見24,455點，其後大市開始回吐，升幅不斷收窄，收窄至半日升42點，報24,253點。午後大市升幅曾一度全部蒸發並轉跌，一度跌18點，低見24,193點，其後在24,250附近爭持，最終升59點，收報24,271點，成交1,626.32億元。國指升20點，報8,168點；科指跌28點，報4,169點。