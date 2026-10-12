恒生指數半日升42點　小米跌近半成(更新)

中東局勢緩和，美國總統特朗普宣布與俄羅斯總統普京達成協議，俄羅斯向美國及全球供應柴油，美股三大指數飆升。恒指上周累升逾200點後後，今早（12日）延續升勢高開223點，報24,434點。大市高開後，升幅曾擴大至最多244點，高見24,455點，其後大市開始回吐，升幅不斷收窄，收窄至半日升42點，報24,253點，成交861.56億元。國指升2點，報8,149點；科指跌23點，報4,174點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.52%，報427元；美團（3690）無升跌，報71.5元；京東（9618）升0.28%，報105.9元；阿里巴巴（9988）升1.5%，報108.6元；百度（9888）跌0.9%，報82.25元；小米（1810）跌4.85%，報24.7元；快手（1024）跌2.13%，報29.46元；網易（9999）升2.95%，報199.2元。