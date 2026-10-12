月之暗面據報高層與股東糾紛尋求和解　料不影響上市

路透引述消息報道，內地人工智能（AI）公司月之暗面（Moonshot AI）的高層，正在和解與公司股東之間的糾紛。由循環智能（Recurrent.ai）的代表律師，在今年3月11日曾去信月之暗面的投資者，指控月之暗面兩名創辦人楊植麟及張宇韜向循環智能投資者作出虛假陳述。
路透引述律師信指，包括關鍵AI模型數據的伺服器於2023年4月在未經授權下，由循環智能轉移至月之暗面的子公司，其他一些關鍵數據於2024年9月在張宇韜的指示下被刪除。循環智能及其投資者正考慮對月之暗面採取法律行動。
報道引述消息人士指，循環智能的投資者要求等同月之暗面原有股權10.5%的賠償。若以月之暗面在6月時300億美元（折合約2,354億港元）的估值計算，相關賠償價值或逾7億美元（約55億港元）。
報道提及，循環智能為月之暗面的股東，持有9.5%股權。楊植麟與張宇韜於2016年創辦循環智能，其後二人於2023年創立月之暗面，並且繼續出任循環智能控股公司的董事。
早前月之暗面秘密向港交所遞交上市申請。報道引述知情人士指出，預料月之暗面與股東之間的糾紛將不會影響其上市計劃，但是會引起投資者對公司的疑慮，或會令到上市更複雜。