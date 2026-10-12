月之暗面據報高層與股東糾紛尋求和解　料不影響上市

路透引述消息報道，內地人工智能（AI）公司月之暗面（Moonshot AI）的高層，正在和解與公司股東之間的糾紛。由循環智能（Recurrent.ai）的代表律師，在今年3月11日曾去信月之暗面的投資者，指控月之暗面兩名創辦人楊植麟及張宇韜向循環智能投資者作出虛假陳述。

路透引述律師信指，包括關鍵AI模型數據的伺服器於2023年4月在未經授權下，由循環智能轉移至月之暗面的子公司，其他一些關鍵數據於2024年9月在張宇韜的指示下被刪除。循環智能及其投資者正考慮對月之暗面採取法律行動。