人民日報：中歐要做穩定平衡關鍵貿易伙伴

官媒《人民日報》以署名「鐘聲」發表評論文章指，中歐要做穩定平衡、關鍵貿易伙伴，又表示中歐貿易投資磋商機制第二次例會在本月8日至9日在北京舉行，而雙方形成涵蓋16條具體內容的成果共識並發表聯合聲明，為世界經濟注入穩定性。文章提及，中歐之間雖有分歧，但只要秉持相互尊重、平等互利的原則，充分照顧彼此合理關切，雙方完全有智慧、有能力找到妥善解決問題的路徑。

中歐經貿關係本質是互利共贏

文章強調，中歐經貿關係的本質是互利共贏，在2025年中歐貨物貿易額達8,281.1億美元，按年增長5.4%，雙向投資存量超過2,800億美元，雙方互為第二大貿易伙伴；在2026年上半年，儘管保護主義逆流干擾，中歐貨物貿易額仍按年增長14.2%，達4,478.8億美元。