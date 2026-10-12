人民日報：中歐要做穩定平衡關鍵貿易伙伴

官媒《人民日報》以署名「鐘聲」發表評論文章指，中歐要做穩定平衡、關鍵貿易伙伴，又表示中歐貿易投資磋商機制第二次例會在本月8日至9日在北京舉行，而雙方形成涵蓋16條具體內容的成果共識並發表聯合聲明，為世界經濟注入穩定性。文章提及，中歐之間雖有分歧，但只要秉持相互尊重、平等互利的原則，充分照顧彼此合理關切，雙方完全有智慧、有能力找到妥善解決問題的路徑。
中歐經貿關係本質是互利共贏
文章強調，中歐經貿關係的本質是互利共贏，在2025年中歐貨物貿易額達8,281.1億美元，按年增長5.4%，雙向投資存量超過2,800億美元，雙方互為第二大貿易伙伴；在2026年上半年，儘管保護主義逆流干擾，中歐貨物貿易額仍按年增長14.2%，達4,478.8億美元。
人民日報：歐盟將經貿問題政治化
評論指，歐盟近期陸續出台多項貿易救濟措施與產業政策，將經貿問題政治化、泛安全化，既有違世貿組織公平競爭原則，亦擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。文章引述英國《經濟學人》稱，歐洲若希望工業興旺，着力點不應是把競爭者阻擋在門外，而應是「解決自身內部的積弊」。
中國是歐洲合作夥伴 非問題根源
文章強調，中國是歐洲應對發展挑戰的合作夥伴，而非問題根源；中國超大規模市場、快速迭代的創新應用及完備產業配套體系，是歐洲推進綠色轉型、激發科技創新的重要依托。中歐均支持以規則為基礎的多邊貿易體制及世貿組織改革，文章並表示，中方願同歐方持續對話磋商化解分歧，共同維護全球貿易秩序。
雙方支持世貿改革
文章提及，當前單邊主義、保護主義持續蔓延，國際經貿秩序面臨衝擊，中歐雙方均強調以規則為基礎的多邊貿易體制的價值，支持世貿組織改革，並強調遵守世貿組織規則的重要性。