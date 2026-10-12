台積電進駐熊本5年 日媒：塞車惡化、地價狂飆5成

日媒《讀賣新聞》報導，根據日本國土交通省九州地方整備局統計，台積電所在的菊陽町，以及鄰近的合志市、大津町，2025年主要交通壅塞路段共38處，較台積電2021年宣布進駐時增加約4成。當地塞車惡化的原因之一，是企業接連進駐，但道路拓寬等基礎建設未能同步跟上。截至今年3月底，熊本縣政府與半導體相關企業已簽署71件設廠協議。

台積電2021年宣布進軍日本熊本縣，今年屆滿5年，日媒披露，半導體產業群聚帶動當地人口成長、財政收入增加，讓熊本成為半導體產業的重要據點，但交通壅塞、土地價格飆漲及人力短缺等問題也逐漸浮現。

而半導體產業的聚集效應，也為熊本縣周邊地區帶來人口與財政上的成長。根據熊本縣2025年公布的人口普查結果顯示，與2020年上次調查相比，縣內有7個市町村人口增加，其中合志市增加2542人、大津町增加1728人、菊陽町增加1195人，包辦人口成長最多的前3名。

地方財政也同步受惠，2024年度日本地方政府「財政力指數」中，菊陽町以0.95居熊本縣第一，並從2025年度起成為不必接受地方交付稅的自治體，代表地方財政實力已達一定水準。

不過，半導體產業帶來的繁榮，也推高當地土地價格與經營成本。截至2026年，菊陽町、合志市及大津町的住宅用地平均價格，在5年間上漲約3至5成；商業用地漲幅更大，價格升至原本的1.3至2.2倍。大津町商工會指出，當地已有業者受到租金上漲影響，選擇退出商工會甚至歇業；也有企業因員工被薪資較高的半導體相關公司挖角，面臨人力流失。