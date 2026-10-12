AI令逾半人更難預測退休前景　22%相信需1000萬元退休

人工智能愈趨發達，有調查顯示超過一半（55%）受訪香港在職人士認為，AI令其退休前景較上一代更難預測。然而，僅21%相信已有充分或相當充分的財務準備，以實現理想退休安排。 資產管理公司普徠仕（T. RowePrice）今年8月訪問1,004名30歲或以上、每月工作收入至少15,000元的香港居民。受訪者預期AI既會為工作帶來機遇，亦可能帶來衝擊。超過一半（56%）認為AI有望令工作方式更加靈活，43%則認為AI可能帶來新的工作、業務或收入機會。與此同時，70%預期需要學習新技能，以適應AI帶來的轉變；49%則預期AI可能令其就業或收入受到衝擊。

機遇與衝擊並存的情況，亦可能影響港人退休時間表。72%受訪者已經或會考慮運用AI提高工作效率，從而延長工作生涯；另一方面，60%已經或會考慮利用AI減少工時，或較原先預期更早退休。傳統由全職工作直接過渡至退休的模式亦逐漸改變。在對退休方式已有明確看法的受訪者中，72%預期將分多個階段逐步過渡至退休，而非由全職工作直接進入退休。