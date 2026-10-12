AI令逾半人更難預測退休前景　22%相信需1000萬元退休

人工智能愈趨發達，有調查顯示超過一半（55%）受訪香港在職人士認為，AI令其退休前景較上一代更難預測。然而，僅21%相信已有充分或相當充分的財務準備，以實現理想退休安排。
資產管理公司普徠仕（T. RowePrice）今年8月訪問1,004名30歲或以上、每月工作收入至少15,000元的香港居民。受訪者預期AI既會為工作帶來機遇，亦可能帶來衝擊。超過一半（56%）認為AI有望令工作方式更加靈活，43%則認為AI可能帶來新的工作、業務或收入機會。與此同時，70%預期需要學習新技能，以適應AI帶來的轉變；49%則預期AI可能令其就業或收入受到衝擊。
機遇與衝擊並存的情況，亦可能影響港人退休時間表。72%受訪者已經或會考慮運用AI提高工作效率，從而延長工作生涯；另一方面，60%已經或會考慮利用AI減少工時，或較原先預期更早退休。傳統由全職工作直接過渡至退休的模式亦逐漸改變。在對退休方式已有明確看法的受訪者中，72%預期將分多個階段逐步過渡至退休，而非由全職工作直接進入退休。
然而，受訪者為這些不同可能所作的財務準備則明顯較低。在考慮各項選擇的受訪者中，只有35%已為延長工作生涯作出財務準備：為減少工時或提早退休作準備的只有27%：為退休後重返有薪工作作財務準備的更只有26%。
22%相信需1000萬元退休
近60%受訪者認為需要超過500萬元的儲蓄及投資，才能安心退休；當中22%更認為所需金額超過1,000萬元。普徠仕大中華區分銷業務高級董事陳偉文則直言：「好難統一答案，幾多百萬、幾多千萬先夠」。他不會建議用一個固定金額套用於所有人身上，因為每個人的年齡、家庭開支、現有儲蓄、投資年期、風險承受能力和退休目標都不同。不過，若每月撥出收入約10%至20%作長期退休儲蓄及投資，可以作為一個起步框架，再因應個人現金流和退休目標調整金額。而愈早開始儲蓄，縱使投入的資金不是太多，但因複式效應可帶來長遠回報。