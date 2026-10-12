港交所擬從四方面構建多元資產生態圈

港交所行政總裁陳翊庭今日(12日)發表網誌稱，擬從四方面著手，包括提升國際融資平台競爭力；深化二級市場生態圈的廣度和深度；拓展固定收益、貨幣及大宗商品生態圈，推動人民幣國際化；升級市場基礎設施，以構建更全面、更具國際競爭力的多元資產生態圈。 提升國際融資平台競爭力 陳翊庭表示，港交所自2018年以來進行多次上市改革，目的是吸引不同類型公司，尤其是新經濟公司來上市。目前，港交所正開展提升上市機制競爭力第二階段諮詢，建議優化須予公布的交易、關連交易和分拆上市規定，降低合規成本，提高上市公司企業併購、重組及業務分拆的靈活性；未來還將就優化特專科技公司和GEM上市制度展開諮詢。

深化二級市場生態圈的廣度和深度 陳翊庭指出，重點是豐富產品供應和提升流動性。前者是鼓勵不同類型的ETF產品發行，港交所關注中國機遇，期望與內地同業合作推出更多基於中國資產的指數，創造產品協同，更加便利全球投資者配置中國資產。同時，港交所將繼續開發更多股票指數，推出更多短周期股票期權、主題型期貨和期權等，進一步豐富股票衍生產品生態。 她續稱，港股近年來已落實簡化每手買賣單位和下調最低上落價位等改革，提升交易效率和市場流動性。目前，港交所正在整理有關縮短股票市場結算周期的市場意見，希望帶領業界儘快邁向「T+1」結算周期，提高港股市場資金效率。

拓展固定收益、貨幣及大宗商品生態圈 陳翊庭表示，股票產品是香港的傳統優勢，但固定收益和大宗商品業務卻剛剛起步，需要大力投入。如果香港市場能夠利用離岸人民幣資金池提供豐富的以人民幣計價的固定收益、貨幣和大宗商品產品，必會提升國際投資者長期持有人民幣資產的意願，也會提升國際金融中心的吸引力。因此，香港固定收益和大宗商品生態圈建設應該把握好人民幣國際化機遇。 她稱，港交所會繼續吸引更多內地、香港和國際發行人在香港發行和上市債券，尤其是人民幣債券（即點心債）。現時，港交所在積極籌備首只離岸人民幣債券指數，有了指數，市場可以進一步發展債券ETF和其他指數掛鈎產品，便利人民幣債券資產配置。她希望由此形成一個良性循環：債券發行帶來更多可投資資產、更多指數和ETF產品，新的投資需求再反過來支持更多發行。